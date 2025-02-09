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Şanlıurfa'da ING Türkiye Kupası Dörtlü Final Geri Sayımı Başladı

14-16 Şubat'ta düzenlenecek ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali için Şanlıurfa'da hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:12
Şanlıurfa'da ING Türkiye Kupası Dörtlü Final Geri Sayımı Başladı

Basketbol severler için büyük bir etkinlik geliyor! 14-16 Şubat tarihleri arasında, Şanlıurfa’da düzenlenecek olan ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu için hazırlıklar hızla ilerliyor. 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan turnuvada, Şanlıurfa, basketbola ev sahipliği yapacak.

Vali Hasan Şıldak: Güvenli ve Keyifli Bir Organizasyon

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, organizasyonun kente heyecan getirdiğini vurguladı. Şıldak, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Güvenlik yönüyle ve salonun hazırlanması itibarıyla maçların oynanması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Koordinasyonu sağladık. Tüm basketbol severleri 11 Nisan Spor Salonu'nda bekliyoruz," dedi.

Yoğunluk Bekleniyor

Kurallar gereği, Dörtlü Final döneminde kentte yoğunluk beklediklerini ifade eden Vali Şıldak, "Misafirlerimiz için konaklama ve şehir içi ulaşım imkanlarını destekleyecek tedbirler alacağız. İnşallah güzel ve iyi bir organizasyon gerçekleşecektir," diye ekledi.

Salondaki Son Hazırlıklar

11 Nisan Spor Salonu Tesis Amiri Osman Polat, salonun 4 bin 200 seyirci kapasiteli olduğunu belirtti. Polat, "Federasyonun bizden istemiş olduğu ses sistemi, ışıklandırma, boya işlemleri gibi çalışmalarımızın son rötuşları bitmek üzere. Basketbol finaline herkesi davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da...

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da...

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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