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Şanlıurfa'nın Engelli Basketbol Takımı Yeni Sezonda Hedeflerini Büyütüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona Fenerbahçe maçıyla merhaba demek istiyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:17
Şanlıurfa'nın Engelli Basketbol Takımı Yeni Sezonda Hedeflerini Büyütüyor

Şanlıurfa'nın Engelli Basketbol Takımı Yeni Sezonda Hedeflerini Büyütüyor

Süper Lig A Grubu'nda mücadele edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen sezonki başarılarını devam ettirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Önemli Bir Maç: Fenerbahçe ile Karşılaşma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Takım, 2 Kasım’da ligin ilk maçında geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yıldırım, bu maç için şunları ifade etti: "Geçen sezon play-off oynayarak önemli bir başarı elde ettik. Bu sezon hedefimiz önce ligde kalmak, sonra play-off oynamak. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz."

Genç Sporcular Yetiştirme Misyonu

Yıldırım, kulüplerinin Türkiye'de en fazla genç oyuncu yetiştiren kulüplerden biri olduğunu dile getirerek, "Bazı oyuncularımız Fenerbahçe ve Balıkesir gibi takımlara transfer oldu. Bir oyuncumuz ise İspanya'da mücadele ediyor." şeklinde bilgi verdi. Genç sporcuların yetiştirilmesinin zaman aldığını vurgulayan Yıldırım, "Takımın sürekliliği için yurt içinden yeni takviyeler yapıyoruz," dedi.

Kaptan Mehmet Çetingöz’den Önemli Mesaj

Takımın kaptanı Mehmet Çetingöz, geçen sezon çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elenmelerine rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Bu sezon ligde kalmak ve tekrar play-off'a ulaşmak istiyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız destekle heyecanımız daha da arttı," ifadelerini kullandı.

Çetingöz, şehir halkına da çağrıda bulunarak, "Tüm Urfalıların desteğine ihtiyacımız var. Hafta sonları aileleriyle maçlara gelsinler," şeklinde mesaj verdi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesabını yapıyor. Şanlıurfa ekibi, haftada 4 antrenman yaparak lige hazırlanıyor.

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