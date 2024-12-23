Şanlıurfalı Hentbolcu Genç Kızların Hedefi: Üst Lig

Şanlıurfalı Hentbolcudan Üst Lig Hedefi

Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübü, kadın hentbolda üst lige çıkmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenör Bayram Kaplan, altyapısından yetişen kız öğrencilerle birlikte bu sezon için hedeflerini büyüttü. 2021-2022 sezonundan itibaren Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden takım, bugüne dek önemli bir mesafe kat etti.

Kaplan: "Play-off Hedefimiz Var"

Bayram Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk etapta bu kız çocuklarımız okul takımında oynuyorlardı. Zaman içinde gelişim gösterdiler. Dört sene sonra geldiğimiz seviye bizi de mutlu ediyor. Hayalle kurulan takımımız bu sene üst ligi zorlayan bir ekip haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon şu ana kadar oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladıklarının altını çizen Kaplan, hedeflerinin play-off olduğunu belirtti. "Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kız Çocuklarına Fırsat Verilmelidir

Kaplan, kız çocuklarının spor sayesinde sosyalleşmelerinin önemine vurgu yaparak, "Kızlarımızın spor sayesinde üniversite eğitimi alarak beden eğitimi öğretmeni olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Ayrıca, dezavantajlı bölgelerdeki çocukları spora yönlendirmek ve bunu sürdürmek istediklerini belirtti.

Oyuncuların Hedefleri Büyük

Takımın oyuncularından Meriç Kaya, "Büyük hedeflerimiz var, inşallah hepsini gerçekleştireceğiz" diyerek, takım olarak gösterdikleri başarıya değindi. Diğer bir oyuncu Aslı Çelik ise, "Hedefimiz 1. Lig ve bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hayali Milli Takımda Oynamak

Oyunculardan Edanur Karakeçili, 4 yıldır hentbol oynadığını ve hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirtti. Kaplan'ın liderliğinde başarılı bir çizgide ilerlediklerini ifade eden Karakeçili, desteğe ihtiyacı olduğunu ve gelecekte daha büyük hedeflere yöneldiğini vurguladı.

Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, bu sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve kız hentbolunun gelişimine katkı sağlıyor.