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Şanlıurfaspor 1-0 Sakaryaspor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor'a 1-0 kaybederken, teknik direktör Sait Karafırtınalar mağlubiyetin nedenlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:49
Şanlıurfaspor 1-0 Sakaryaspor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Şanlıurfaspor, Kazanılması Gereken Maçı Kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar, mağlubiyet nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın Açıklamaları

Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ettikten sonra, maçın sonuçlarını iyi analiz etmeleri gerektiğinin altını çizdi. "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef heba ettik" diyen Karafırtınalar, karşılaşmanın hatalarla dolu geçtiğini belirtti.

"Hiç pozisyon olmadan üst üste hatalarla rakibe maçı verdik. Geçen hafta da iyi oynadığımız deplasmanda son anda yediğimiz penaltı sonucu belirledi. Bireysel hatalar, düşmeye oynayan takımları zor durumda bırakıyor. Buradan takımımız mutlaka toparlanacaktır" şeklinde konuştu.

Takımın ikinci yarıda önemli bir performans gösterdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Karafırtınalar, Karagümrük ve Kocaeli maçlarının zorlu geçeceğini, en az kayıpla yolculuklarına devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren'in Görüşleri

Sakaryaspor’un teknik direktörü İlker Püren ise, önemli bir maçı galibiyetle tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Püren, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım oyuncularımızın sahada oyuna değer katması önemli. Oyuncularımız bugün bunu başardı", dedi.

Püren, oyuncularının maçta yürekleriyle mücadele ettiğini ve galip gelerek büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. "İnşallah devamını da getiririz" diyerek kalan maçlar için motivasyonunu dile getirdi.

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