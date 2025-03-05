Şanlıurfaspor, Adanaspor'a 2-1 Yenildi: Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Adanaspor ile oynadığı maçı kaybederken, teknik direktörler maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:52
Şanlıurfaspor, Adanaspor'a 2-1 Yenildi: Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Adanaspor'a Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, sahasında Adanaspor'a 2-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Müthiş bir oyunla kaybettik, bundan sonra üst üste kazanarak tekrar yukarı çıkmak durumundayız." ifadelerine yer verdi.

Maçın Değeri Yüksekti

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kılıç, 5 hafta sonra kaybettikleri bu mücadelenin değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Rakibin hayata döneceği bir maç olduğunu bildiğimiz için büyük bir ciddiyetle hazırlandık. Kazanmamız halinde aşağılardan kurtulan takım olma hüviyetini kazanmamız an meselesiydi." şeklinde konuştu.

Maçta öne geçmelerine rağmen, "Basit bir hatayla kazanılan penaltı ile skorun eşitlendiğini" vurgulayan Kılıç, ardından duran toptan gelen bir hatayla ikinci golü yediklerini belirtti.

"Oyun kontrolümüz altındaydı fakat daha bilinçsizce rakibin üstüne gitmeye çalıştık," diyen Kılıç, topa sahip olma oranlarının yüksek olduğunu ancak rakiplerinin iyi direndiğini ekledi.

Adanaspor'dan Kritik Galibiyet

Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş ise, maçın 2 takım için de kritik olduğunu belirtti. Keleş, "Puan olarak çok fazla geriden geliyoruz. Şanlıurfaspor maça iyi başladı fakat biz çok iyi başlayamadık. Sonrasında toparladık ve geriden gelip maçı kazanmak bizim için iyi bir durum oldu," dedi.

Keleş, taraftarlarına teşekkür ederek, "Önümüzde şimdi bir Karagümrük maçı var, onu da kazanıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz," şeklinde konuştu.

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