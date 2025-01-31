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Şanlıurfaspor, Çağrı Giritlioğlu ile Anlaştı!

Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:16
Şanlıurfaspor, Çağrı Giritlioğlu ile Anlaştı!

Şanlıurfaspor, Çağrı Giritlioğlu'nu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Çağrı." ifadelerine yer verildi.

İmza Töreni Detayları

Açıklamada, kulüp yöneticisi Muhiyettin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı belirtildi. Bu transfer, takımın defans hattını güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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