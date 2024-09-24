Şanlıurfaspor'dan Fatih Karagümrük Maçına Hakem Tepkisi

Şanlıurfaspor Hakem Kararlarını Protesto Ediyor

Trendyol 1. Lig'in takımlarından Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük ile oynadıkları ve 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından hakem kararlarına karşı sert bir açıklama yaptı.

Kulüpten Açıklama

Sarı-yeşilli ekip, düşük bütçeleri ile mücadele ettiklerini belirtirken, söz konusu maçta yaşanan hakem hatalarının kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı. Krizin sebebi olan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın hakem hataları ile mağdur edilmesi artık onurumuza dokunmaktadır. Ligin en iyi futbolunu oynayan takımlarından biriyiz."

Maçta Yapılan Hatalara Dikkat Çekildi

Açıklamada, Aly Malle'nin, pozisyonunda rakibine temas etmediği ve çime bastığı halde kırmızı kart verilmesinin art niyetli olduğu ifade edildi. Ayrıca, VAR hakemi Davut Çelik’in inceleme önerisinin, pozisyonda kart olmaması gerektiğini düşündüğüne işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, Ömer Tolga Güldibi’nin böyle bir durumda kırmızı kartı iptal etmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

TFF'den Talep

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçta yapılan VAR görüşmelerinin yayınlanmasını talep eden kulüp, hakem Ömer Tolga Güldibi’ne bir daha görev verilmemesini istedi.