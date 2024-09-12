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Şanlıurfaspor Deplasmanda İlk Galibiyetini Arıyor

Şanlıurfaspor, Sakaryaspor karşısında deplasman galibiyetini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:06
Şanlıurfaspor Deplasmanda İlk Galibiyetini Arıyor

Şanlıurfaspor Deplasman Galibiyeti İçin Mücadele Edecek

Trendyol 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, bu hafta oynanacak karşılaşmada Sakaryaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erkan Sözeri, takımının ilk deplasman galibiyetini almayı hedeflediğini açıkladı.

Rakip Analizi ve Hedefler

Sözeri, değişik lig kimliklerine sahip iki takım olan Ankaragücü ve İstanbulspor'a karşı iyi futbol sergilediklerini, fakat anlık hatalar yüzünden kaybettiklerini belirtti. "Bu sezon geride kalan 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olduk," diye ekledi.

Sakaryaspor Maçı Öncesi Önemli Taktikler

Erkan Sözeri, Sakaryaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve yaşadıkları sıkıntılara rağmen 4 maçta 4 beraberlik almış olmalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Bu maçta gol atmanın ve puan almanın hesaplarını yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Maç Detayları

Şanlıurfaspor, 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sakaryaspor ile Ümraniye'de karşılaşacak. Takım, deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahada mücadele verecek.

Sözeri, "Oyuncularıma güveniyorum," diyerek takımına olan inancını da ifade etti.

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