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Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği Maçında Galibiyet Hedefliyor

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta galibiyet arayışında ve kulüp başkanı destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:47
Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği Maçında Galibiyet Hedefliyor

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği Maçında Galibiyet Hedefliyor

Şanlıurfaspor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, 10 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, maç öncesinde galibiyet hedefinde olduklarını belirtti.

Küçük: "Son 5 Maçtır Yenilmiyoruz"

Küçük, AA muhabirine verdiği demeçte, geçtiğimiz hafta oynanan ve 1 puan elde ettikleri Esenler Erokspor maçının önemine vurgu yaptı. Küçük, "Gençlerbirliği ile iç sahada yapacağımız maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Şanlıurfaspor'un beklenenin üstündeki performansı, hem bizi hem de sporseverleri sevindiriyor. Geçen hafta teknik direktörümüzün ayrılmasının ardından, Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah yeni hocamızla da iyi performansımızı sürdüreceğiz," dedi.

İyileşme ve Destek Çağrısı

Küçük, son 5 maçta yenilmediklerini hatırlatarak, "Bu seriyi Gençlerbirliği maçında da devam ettirmek istiyoruz. Bu yılki lig oldukça zorlu. İki maç kaybettiğinizde ligde alt sıralara inebiliyorsunuz. Bu nedenle iyi futbolumuzu sürdürerek üst sıralara tırmanmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Ayrıca, sezon başında takımlarının ligden düşecek en zayıf takım olarak gösterildiğini ifade eden Küçük, "Oyuncularımızın azmi bu düşünceyi geçersiz kıldı. Bizim durumumuz oldukça zor, desteklerin artmasıyla performansımız da yükselecektir," dedi.

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