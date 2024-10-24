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Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile Önemli Maçta 3 Puan Hedefliyor

Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile oynayacağı maçta 3 puan almak için sahaya çıkacak. Başkan Küçük, iyi bir performans bekliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:44
Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile Önemli Maçta 3 Puan Hedefliyor

Şanlıurfaspor'un Hedefi 3 Puan

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, bu kritik maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu açıkladı.

Iğdır FK Maçı Öncesinde Beklentiler

Küçük, Iğdır FK'nın güçlü bir takım olduğunu kabul etmekle birlikte, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"Maçın her iki takım için de zorlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Ancak kendi sahamızda sergilediğimiz performansla coşkulu bir oyun oynamayı hedefliyoruz. Eğer taraftarlarımız destek olursa, bu maçı 3 puanla tamamlayabiliriz. Sıralamaya göz attığımızda, bu 3 puan bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden Iğdır FK maçını çok ciddiye alıyoruz."

İyi Çalışma Ortamı

Küçük, oyuncularının teknik heyet eşliğinde sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti ve onları izledikçe galibiyet umudunun arttığını belirtti. "Tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Güzel bir oyunla 3 puanı almak en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

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