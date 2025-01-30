Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Yeni Transferlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosuna iki yeni oyuncu kattı. Kulüp, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Leandro Deyrinio Kappel ve Manisa FK'nin defans oyuncusu Philip Gameli Awuku ile anlaşmaya vardı.

İmza Töreni Gerçekleşti

Şanlıurfaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Leandro Deyrinio Kappel ve Philip Gameli Awuku ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kulüp yöneticileri Hasan Aşıklıoğlu ve İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı belirtildi.

Bu transferlerin, takımın hedeflerine ulaşması adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Şanlıurfaspor'un yeni sezon için daha güçlü bir kadro oluşturması bekleniyor.