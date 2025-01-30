DOLAR
35,76 0,09%
EURO
37,32 -0,16%
ALTIN
3.209,39 -1,17%
BITCOIN
3.764.452,58 -0,76%

Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:32
Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Yeni Transferlerle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosuna iki yeni oyuncu kattı. Kulüp, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Leandro Deyrinio Kappel ve Manisa FK'nin defans oyuncusu Philip Gameli Awuku ile anlaşmaya vardı.

İmza Töreni Gerçekleşti

Şanlıurfaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Leandro Deyrinio Kappel ve Philip Gameli Awuku ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kulüp yöneticileri Hasan Aşıklıoğlu ve İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı belirtildi.

Bu transferlerin, takımın hedeflerine ulaşması adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Şanlıurfaspor'un yeni sezon için daha güçlü bir kadro oluşturması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
2
Gençlerbirliği ve Referans Spor Kadın Futbol Kulübü'nden Önemli İşbirliği
3
Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya Kiralık Olarak Geçti
4
Doping Skandalı: Dört Yağlı Güreşçiye 3 Yıl Men Cezası
5
Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic İlk Antrenmanına Çıktı
6
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Hastaneden Taburcu Oldu
7
Alperen Şengün'ün 20 Sayısı İle Rockets, Nuggets'ı Yendi

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi