Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Şanlıurfaspor ve Kocaelispor'un Maçı Yarın

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, yarın Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Şanlıurfa'nın 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Bilgisi

Karşılaşmayı, deneyimli hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Takımların Durumu

Bu sezon 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 29 puan toplayan Şanlıurfaspor, ligin 18’inci sırasında yer alıyor. Diğer taraftan, Kocaelispor54 puanla zirvede konumlanıyor.

Geçmiş Karşılaşmalar

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

Heyecan dolu bu mücadelede her iki takım için de kritik anlar yaşanması bekleniyor.