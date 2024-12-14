Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u Yendi

Trendyol 1. Lig'de Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yoğun ve heyecan dolu geçen maçta, ev sahibi Şanlıurfaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği bu karşılaşmada, Şanlıurfaspor'un aldığı bu sonuç, ligdeki sıralamaları etkileme potansiyeline sahip. Oyuncuların sergilediği performans, taraftarları memnun ederken, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.