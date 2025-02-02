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Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Antrenörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:54
Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Şanlıurfaspor'dan Zorlu Galibiyet

Şanlıurfaspor'un yardımcı antrenörü Murat Karakoç, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynadıkları maçta çok sayıda pozisyon harcamasına rağmen, maçın sonunda buldukları golle kazanmayı başardıklarını belirtti.

Maç Sonrası Açıklamalar

Karakoç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyunun hakimiyetini elinde bulundurduğunu ifade etti. İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini dile getirerek, "Çok pozisyon harcadık ama maçın sonunda bulduğumuz golle kazanmasını bildik. Transfer sürecindeyiz, gelen ve giden oyuncular var. Gelen oyuncular takıma adapte olmada biraz zorluklar yaşayabiliyor, ama zamanla bunları da aşacağız. Galibiyeti taraftarımıza ve yönetim kurulumuza armağan ediyoruz." diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Direktörü'nden Uyarılar

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Üst sıraları hedefliyoruz, bu tür maçlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz." dedi. Korkmaz, "Şanlıurfaspor'un bir puana razı olduğu anlarda ayağımızdaki topu rakibe vererek kalemizde golü gördük. Eğer play-off oynamak istiyorsak, bu tip maçları daha sakin ve kararlı geçirmeliyiz. Fazla pas hatası yapmamızın sebeplerini düşünmemiz gerekiyor." diyerek, takımı için alınacak derslerin önemine vurgu yaptı.

Korkmaz, "Şanlıurfaspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullanarak açıklamalarını tamamladı.

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