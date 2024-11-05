Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Şanlıurfaspor'da Yeni Dönem Başlıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar bir sözleşme imzaladı.

Karafırtınalar ile Anlaşma Sağlandı

Kulübün sosyal medya platformları üzerinden yapılan duyuruda, Sait Karafırtınalar ile yapılan anlaşmanın detaylarına yer verildi. Bu gelişme, Şanlıurfaspor'un geleceği için yeni bir sayfa açıyor. Sezon Sonuna Kadar Birliktelik

Şanlıurfalı futbolseverler, Karafırtınalar'ın teknik direktörlük görevine gelmesini memnuniyetle karşıladı. Kulübün hedefleri doğrultusunda Karafırtınalar ile yapılan anlaşmanın, sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.