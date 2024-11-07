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Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Galibiyet İstiyor

Sait Karafırtınalar, Şanlıurfaspor kariyerine galibiyetle başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:17
Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Galibiyet İstiyor

Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar Dönemi

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takımının 12. haftasında başlayacak olan Gençlerbirliği maçı öncesinde galibiyet hedefinde olduklarını belirtti.

İlk İdman ve Hedefler

Karafırtınalar, 11 Nisan Stadı'nda gerçekleştirilen ilk idmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüple anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Karafırtınalar, 1. Lig'i yakından takip ettiğini vurguladı.

Son Durum Analizi

Sarı-yeşilli ekibin son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmediğine dikkat çeken Karafırtınalar, "Bu anlaşmanın hem camiamıza hem de bize hayırlı olmasını diliyorum. Kolay maçlar oynayacağımızı düşünmüyorum. Gençlerbirliği maçı, iç sahada oynayacağımız ilk mücadele olacak," dedi.

Karafırtınalar, rakibin geçen hafta kazandığını ve dolayısıyla moralli geleceğini belirterek, "İki haftadır geriden geldiğimiz mücadelelerde takımımız direnç gösterdi. Gençlerbirliği'ni iç sahada yenmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Şanlıurfaspor, 1. Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 13.00'de kendi evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için 11...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için 11 Nisan Stadı'nda idman yaptı. Şanlıurfaspor ile anlaşan teknik direktör Sait Karafırtınalar, (fotoğrafta) gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için 11...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için 11 Nisan Stadı'nda idman yaptı. Şanlıurfaspor ile anlaşan teknik direktör Sait Karafırtınalar, (fotoğrafta) gazetecilere açıklamada bulundu.

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