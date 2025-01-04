Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK Beraberlikte Kaldı: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Maçın sonucu daha farklı da olabilirdi ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de görünüyor" ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Geldiğimizden beri ilk defa dörtlü sisteme geçtik. Mecburiyetten bunu denedik, çünkü kenarda stoperimiz yoktu. Üçlü sisteme alıştığımız için içerideki maçlarda daha agresif oyunumuzu sergileyemedik. Bugün gol yememek sevindirici bir durum; geçen yıl gol averajıyla ligde kaldığımızı düşünürsek, 1 puan bile çok değerli" diye konuştu.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü'nden Açıklamalar

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçta net pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti. Özbalta, şu ifadeleri kullandı: "Bazı haftalar gol kısırlığı yaşıyoruz. Özellikle son üç haftada girdiğimiz pozisyonlarda günümüzde değildik. Ancak oyuncuların mücadelesine dair memnunum. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarıda Şanlıurfaspor da maça ortak olmak istedi. Maç sonunda 3 puanla bitirmemiz gereken bir karşılaşmaydı; bu anlamda üzücü oldu."

Özbalta, sezon sonu itibarıyla ilk 7'de kalma hedefinde olduklarını, Çorum halkına sevinç ve mutluluk yaşatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki maçta Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki maçta Şanlıurfaspor ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.