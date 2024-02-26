Santos o ismi gözden çıkardı: Göndermeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Ancak, siyah-beyazlılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından kadroya almadığı Hırvat yıldız Ante Rebic'i planları dışında tutuyor.



Sezon başında Milan'dan transfer edilen ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Rebic, İstanbulspor maçında kadroya alınmazken, bu durumun yeni sezonda yolların ayrılacağı anlamına geldiği belirtiliyor. Siyah-beyazlı kulüp, Rebic'e yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödüyor ve transferdeki anlaşmanın bir parçası olarak 280 bin Euro imza parası ödemişti.





Beşiktaş, son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkışını sürdürüyor. Bu maçlarda kalesinde gol görmeyen takım, savunmadaki güvenini arttırırken, Santos'un kadro tercihleri de dikkat çekiyor. Rebic'in kafadan çıkartılmasıyla birlikte, Beşiktaş'ın yeni sezon transfer stratejilerinde nasıl bir yol izleyeceği ve boşalan mevkilere hangi oyuncuların transfer edileceği merak konusu oldu.