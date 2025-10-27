Saran: Hacıosmanoğlu'nun bahis iddiaları umut veriyor, Türk futbolu temizlenecek

Saran: Hacıosmanoğlu'nun bahis açıklamaları umut veriyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nın 4-0 mağlup edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis iddialarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Takım odaklı duruş ve Beşiktaş maçı hazırlığı

Saran, maç performansına odaklandıklarını belirterek, takımın 90 dakika boyunca istekli ve azimli bir oyun sergilediğini vurguladı. "Fenerbahçe'nin başından beri iddiaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bütün bu olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor" sözleriyle ekibini ve yöneticilerini överek, "Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik, inşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz." dedi.

Bahis iddiaları ve temiz bir futbol beklentisi

Saran, Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları hakkında "Bu gelişmelerden umutluyum, dibi gördük maalesef, biraz daha olaylar çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama bunu iyi kullanıp lehimize çevirip içimizdeki çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileri çok daha iyi noktalara gidecek." ifadelerini kullandı.

Federasyonun ve konuyu ortaya çıkaranların üzerine gidilmesini desteklediğini belirten Saran, "Çıkaranları tebrik ediyorum, üstüne sonuna kadar gideceklerine inanıyoruz. Adil ve şeffaflık lazım. Geçmişe değil bunu bir fırsat görüp Türk sporu için, Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak, ben buna inanıyorum." dedi.

Spekülasyonlara karşı temkinli yaklaşım

Hakemlerin ve VAR uygulamasının bahis iddialarıyla ilişkilendirildiği yönündeki söylentilerle ilgili Saran, "Dedikodular üzerinden hareket etmeyeceğiz her şey yavaş yavaş çıkacak, spekülasyonlara lüzum yok, her şey ortaya çıktıkça konuşuruz." yanıtını verdi.

Taraftar desteği ve maç yönetimi

Saran, az sayıda taraftar olmasına rağmen verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz taraftarımızı çok seviyoruz... Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca hakemin maçı "güzel" yönettiğini sözlerine ekledi.

Saran, bu sürecin adil ve şeffaf yürütüleceğine inanıyor ve Türk futbolunda temiz bir sayfanın açılmasını umut ediyor.

