Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi!

Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan ve doğal olarak Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği rakibinin belli olduğu bildirildi.

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi!
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Şampiyonlar Ligi'ni grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma durumuna hak kazanan Galatasaray'ın kozaşrını paylaşacağı rakibinin belli olduğu öğrenildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag ile sahaya çıkacak.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica-Toulouse

Braga - Karabağ

Shakhtar-Marsilya

"Maç programı açıklandı"

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi!

Rakip ise 18 Aralık'ta yapılacak kura sonrası belirlenecek. Galatasaray'ın play-off turu maçları 15-22 Şubat tarihleri ​​arasında oynanacak. Galatasaray ilk iç saha maçını 15 Şubat tarihinde oynayacak.

"Şampiyonluğun favorisi Sevilla bu sene yok"

UEFA Avrupa Ligi'nin 'baş belası' olarak anılan Sevilla, bu yıl kupa müsabakalarına katılamayacak. İspanya milli takımı, Şampiyonlar Ligi grup maçlarını son sırada tamamlayarak Avrupa Kupası'na veda etti.

"Liverpool ve West Ham kazanmanın favorileri gibi görünüyor"

Liverpool ve West Ham United, bu yılki UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa maceralarını geçirdikten sonra kupayı kazanmanın favorileri arasında görünüyor.

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