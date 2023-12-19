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Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi!

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi! Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan ve doğal olarak Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği rakibinin belli olduğu bildirildi.