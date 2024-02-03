Sarı lacivertlilerin Antalyaspor deplasmanında Djiku ve Batshuayi korkusu

Sarı-lacivert renklere gönül vermiş taraftarlar heyecanla bekledikleri Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadeleye odaklandı. Ligde 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sezona damgasını vuruyor. Antalyaspor ise 34 puanla 6. sırada bulunuyor.

İki takım arasındaki rekabet tarihine bakıldığında, Fenerbahçe'nin 55 karşılaşmanın 36'sını kazandığı görülüyor. Antalyaspor ise 8 kez galip gelirken, 11 maç berabere tamamlandı. İstanbul'da oynanan ilk yarı mücadelesini Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe, deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon dış sahada 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 31 puan topladı ve liderlik yarışındaki iddialarını sürdürüyor. Takım, deplasmanda 25 gol atarken, kalesini 8 maçta gole kapatarak sağlam bir savunma sergiledi.





Ancak, önemli bir tehlike de kapıda. Alexander Djiku ve Michy Batshuayi, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki önemli oyuncunun yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacaklar.

Teknik direktörler İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ise Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecekler. Geçmiş mücadelelerde Kartal'ın ekipleri 3 kez galip gelirken, Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

Maçın hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacakken, 4. hakemlik görevini Çağdaş Altay üstlenecek. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi heyecanla beklerken, Fenerbahçe'nin liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmesi için Antalyaspor'u mağlup etmesini umut ediyor.