Sarıgöl’de Ara Tatilde Güreş Kursu: Minik Güreşçiler Minderde

Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu’nda spor tatilde de hız kesmiyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, ara tatilde sporla bağlarını koparmıyor. Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Salih Gürsoy tarafından düzenlenen güreş kursu, tatil döneminde de aralıksız sürüyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okulda devam eden güreş antrenmanlarını yerinde izledi. Yıldırak, öğrencilerin okulun yeni güreş salonunda antrenman yapma ve müsabakalara hazırlanma imkânı bulduğunu vurguladı ve sporun çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Cezmi Yıldırak sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatil döneminde dahi öğrencilerimiz antrenman yaparak disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutarak sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır" dedi.

Yıldırak, okul müdürü Veysel Çetin ile güreş antrenörü öğretmen Salih Gürsoy’a emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise konuya ilişkin şunları ifade etti: "Okulların ara tatil olmasına rağmen güreş çalışmalarımız gönüllülük esasına göre devam etmektedir. Kursumuza 12 öğrencimiz düzenli olarak katılım sağlıyor. Öğretmenimiz Salih Gürsoy’u ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

