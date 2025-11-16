Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı

Sarıgöllü karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'deki Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası'nda Yıldızlar 50 kg kumite kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:55
Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı

Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı

Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası'nda önemli başarı

Denizli'de düzenlenen Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası'nda, Sarıgöllü sporcu Mehmet Sarıtaş Yıldızlar 50 kilogram kumite kategorisinde ter döktü ve turnuvada gümüş madalya kazandı.

Alaşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu olan Sarıtaş, turnuva süresince sergilediği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Final maçını kaybeden sporcu, ikincilik elde ederek kürsüye çıktı.

Başarısında emeği geçenleri tek tek anan Sarıtaş, en büyük payın antrenörü Bilal Gültekin'e ait olduğunu söyledi. Sporcu ayrıca ailesine teşekkür ederek, "Başta beni turnuvalara hazırlayan hocama ve her müsabakada beni destekleyen aileme teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Sarıtaş'ın uluslararası arenadaki bu başarısı, memleketi Sarıgöl'de sevinçle karşılandı ve bölge spor camiasında takdir topladı.

DENİZLİ’DE DÜZENLENEN HALDUN ALAGAŞ ULUSLARARASI KARATE TURNUVASI’NDA 50 KİLOGRAM KUMİTE...

DENİZLİ’DE DÜZENLENEN HALDUN ALAGAŞ ULUSLARARASI KARATE TURNUVASI’NDA 50 KİLOGRAM KUMİTE KATEGORİSİNDE TER DÖKEN SARIGÖLLÜ KARATECİ MEHMET SARITAŞ, ULUSLARARASI TURNUVADA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

DENİZLİ’DE DÜZENLENEN HALDUN ALAGAŞ ULUSLARARASI KARATE TURNUVASI’NDA 50 KİLOGRAM KUMİTE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu
2
Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli — Galibiyet Golü Sonrası Taraftarla Buluştu
4
Deaflympics 2025'te Türkiye'nin İlk Madalyası: Buse Tıraş
5
Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı
6
A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu Sakatlandı, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek Kadroya Alındı
7
Elazığ Hentbolunda Büyük Başarı: 14 Sporcu Beşiktaş JK ve Milli Takım Kamplarında

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?