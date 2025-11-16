Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı

Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası'nda önemli başarı

Denizli'de düzenlenen Haldun Alagaş Uluslararası Karate Turnuvası'nda, Sarıgöllü sporcu Mehmet Sarıtaş Yıldızlar 50 kilogram kumite kategorisinde ter döktü ve turnuvada gümüş madalya kazandı.

Alaşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu olan Sarıtaş, turnuva süresince sergilediği başarılı performansla finale kadar yükseldi. Final maçını kaybeden sporcu, ikincilik elde ederek kürsüye çıktı.

Başarısında emeği geçenleri tek tek anan Sarıtaş, en büyük payın antrenörü Bilal Gültekin'e ait olduğunu söyledi. Sporcu ayrıca ailesine teşekkür ederek, "Başta beni turnuvalara hazırlayan hocama ve her müsabakada beni destekleyen aileme teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Sarıtaş'ın uluslararası arenadaki bu başarısı, memleketi Sarıgöl'de sevinçle karşılandı ve bölge spor camiasında takdir topladı.

