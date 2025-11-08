Sarıyer'den Vanspor FK Maçında Hakem Heyetine Resmi Soruşturma Talebi

Sarıyer, Vanspor FK karşılaşmasındaki hakem kararları nedeniyle orta hakem Berkay Erdemir ve yardımcıları hakkında kapsamlı soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:58
Kulübün açıklaması ve talepleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, 2-1 kazanılan Vanspor FK mücadelesinin hakem heyeti hakkında resmi olarak soruşturma açılmasını talep etti.

Sarıyer Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada maçta yaşanan yönetim hatalarının camiada büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattığını belirtti. Açıklamada, karşılaşmada uygulanan taraflı yönetim ve hakem kararlarındaki ciddi tutarsızlıklara dikkat çekildi.

Kulüp, maçta kendilerine yönelen iki tartışmalı kırmızı kart ile verilen penaltı kararının rakibin oyuna yeniden dahil olmasına zemin hazırladığını vurguladı. Buna rağmen takımın 9 kişi kalmasına karşın disiplinini koruyarak büyük mücadele gösterdiği ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, maçın orta hakemi Berkay Erdemir ve yardımcılarının kararlarının hatalı, tutarsız ve art niyet taşıdığı kanaatinin güçlendiği ifade edilerek bu durumun asla kabul edilemez olduğu belirtildi.

Sarıyer yetkilileri, ilgili kurumları ivedilikle göreve davet ederek hakem heyeti hakkında kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etti. Kulüp, benzer kararların gelecekte tekrar etmesi ihtimalinin endişe verici olduğunu ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

