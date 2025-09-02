Sea To Sky Enduro 16. Yarışı 9-11 Ekim'de Kemer'de

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci Ayağı

Kemer Enduro Motosiklet Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 16'ncısı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak 9-11 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından geçen yıl şampiyonaya dahil edilen yarışın, 40 ülkeden 400'ün üzerinde sporcu ağırlaması bekleniyor. Enduro sporunun ünlü isimleri, Türkiye'de zorlu parkurda büyük çekişme yaşayacak.

Yarışlar plaj, orman ve dağ olmak üzere üç etapta koşulacak. Deniz seviyesinden başlayacak parkur, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek.

Organizasyona Spor Toto, Cazador Tekstil, Talay Lojistik sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferikin katkılarıyla gerçekleşecek.

Her yıl on binlerce motor sporları tutkunu, aileleriyle birlikte Ekim ayında Kemer'e gelerek hem tatil hem de yarışları yerinde takip ediyor. Sea To Sky haftası, oteller başta olmak üzere bölge turizmine canlılık kazandırıyor ve bölge tanıtımına önemli katkı sağlıyor.