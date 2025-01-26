Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'ni Kazandı

2025 WRC Sezonunun İlk Ayağı: Monte Carlo Rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisini, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı. Monako'da gerçekleştirilen bu zorlu 18 etaplık mücadeleyi, Ogier 3 saat 19 dakika 6.1 saniyelik sürede tamamlayarak, seasonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

Ogier'in Rekorları

Fransız pilot Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'nde 10, WRC genelinde ise 62 etap galibiyeti elde etti. Ayrıca, kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğuna ulaşan Ogier, bu yarışla birlikte Monte Carlo Rallisi'ni en fazla kazanan pilot olma rekorunu da geliştirdi.

Podyumda Kimler Vardı?

Büyük Britanyalı Elfyn Evans, takım arkadaşı Ogier'in 18.5 saniye gerisinde ikinci olarak podyumu tamamladı. Hyundai Shell Mobis takımından Fransız Adrien Fourmaux ise liderin 26 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Gelecek Etap

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı, 13-16 Şubat tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek.