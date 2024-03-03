Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çıldırttı! Kırmızı kart gören Turan'dan şok küfür

ARDA TURAN’DAN SEÇİL ERZAN KRİZİ

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçı, saha içi ve dışında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in kırmızı kart görmesiyle başlayan gerginlik, tribünlerden gelen Seçil Erzan tezahüratlarıyla devam etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bu tezahüratlara dayanamayarak taraftarlara küfür ettiği iddiasıyla kırmızı kart gördü. Maçta iki takımın kaptanları da oyundan ihraç edildi. Eyüpspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçı, skordan çok saha içi ve dışında yaşanan olaylarla konuşuldu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 35. dakikada hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından stadyumda tansiyon yükseldi. Bodrumspor taraftarları, maç boyunca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a yönelik tezahüratlar yaptı.

SEÇİL ERZAN’A KANAN ARDA TURAN ÇILDIRDI

Bodrumspor taraftarlarının tezahüratları arasında, Arda Turan’ın geçtiğimiz yıl bankacı Seçil Erzan’ın kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptırdığı iddiası da vardı. Bu iddia, NTV’nin haberine göre, Arda Turan’ın yanı sıra Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları da ilgilendiriyordu. Tribünlerden gelen “Seçil Erzan” tezahüratları, Arda Turan’ı çileden çıkardı. Turan, taraftarlarla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayarak taraftarlara küfrettiği iddia edilen Turan, 75. dakikada kırmızı kart gördü. Turan, araya giren antrenörler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

YARDIMCI ANTRENÖR YÜZÜNDEN YARALANDI

Maçta yaşanan olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Eyüpspor’dan Uğur Demirok, taraftarların sahaya attığı yabancı cisim nedeniyle yüzünden yaralandı. Maçta iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra kaptanları da oyundan atıldı. Eyüpsporlu Caner Erkin ile Bodrumspor’dan Kenan Özer, hakeme itiraz ettikleri için kırmızı kart gördüler.

EYÜPSPOR GALİP AYRILDI

Daha sonra kaldığı yerden devam eden maçta, Eyüpspor, 90+3. dakikada Mehmet Batdal’ın attığı golle 1-0 galip geldi. Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 45’e yükseltti. Bodrumspor ise 40 puanda kaldı.

NE OLMUŞTU? Banka şube müdürü olan Seçil Erzan, yüksek kar getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Erzan’ın kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan, geçtiğimiz yıl Eyüpspor’un teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Arda Turan Seçil Erzan olayı nedir? Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’ın yüksek kar getirili fon vaadiyle kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

