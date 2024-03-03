Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çıldırttı! Kırmızı kart gören Turan'dan şok küfür

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Bodrumspor maçında tribünlerden gelen Seçil Erzan tezahüratlarına sinirlenerek kırmızı kart gördü. Maçta iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları da sahadan atıldı.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:10
Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çıldırttı! Kırmızı kart gören Turan'dan şok küfür

ARDA TURAN’DAN SEÇİL ERZAN KRİZİ

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçı, saha içi ve dışında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in kırmızı kart görmesiyle başlayan gerginlik, tribünlerden gelen Seçil Erzan tezahüratlarıyla devam etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bu tezahüratlara dayanamayarak taraftarlara küfür ettiği iddiasıyla kırmızı kart gördü. Maçta iki takımın kaptanları da oyundan ihraç edildi. Eyüpspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçı, skordan çok saha içi ve dışında yaşanan olaylarla konuşuldu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 35. dakikada hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından stadyumda tansiyon yükseldi. Bodrumspor taraftarları, maç boyunca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a yönelik tezahüratlar yaptı.

SEÇİL ERZAN’A KANAN ARDA TURAN ÇILDIRDI 

Bodrumspor taraftarlarının tezahüratları arasında, Arda Turan’ın geçtiğimiz yıl bankacı Seçil Erzan’ın kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptırdığı iddiası da vardı. Bu iddia, NTV’nin haberine göre, Arda Turan’ın yanı sıra Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları da ilgilendiriyordu. Tribünlerden gelen “Seçil Erzan” tezahüratları, Arda Turan’ı çileden çıkardı. Turan, taraftarlarla tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayarak taraftarlara küfrettiği iddia edilen Turan, 75. dakikada kırmızı kart gördü. Turan, araya giren antrenörler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

YARDIMCI ANTRENÖR YÜZÜNDEN YARALANDI 

Maçta yaşanan olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Eyüpspor’dan Uğur Demirok, taraftarların sahaya attığı yabancı cisim nedeniyle yüzünden yaralandı. Maçta iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra kaptanları da oyundan atıldı. Eyüpsporlu Caner Erkin ile Bodrumspor’dan Kenan Özer, hakeme itiraz ettikleri için kırmızı kart gördüler.

EYÜPSPOR GALİP AYRILDI 

Daha sonra kaldığı yerden devam eden maçta, Eyüpspor, 90+3. dakikada Mehmet Batdal’ın attığı golle 1-0 galip geldi. Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 45’e yükseltti. Bodrumspor ise 40 puanda kaldı.

NE OLMUŞTU? Banka şube müdürü olan Seçil Erzan, yüksek kar getirili fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Erzan’ın kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan, geçtiğimiz yıl Eyüpspor’un teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Arda Turan Seçil Erzan olayı nedir? Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’ın yüksek kar getirili fon vaadiyle kurduğu saadet zincirine 7.5 milyon dolar kaptırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor

Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seçil Erzan tezahüratları Arda Turan'ı çıldırttı! Kırmızı kart gören Turan'dan şok küfür
2
Adana Demirspor'da flaş ayrılık!
3
Süper Lig devi Erencan Yardımcı transferi için harekete geçti
4
Süper Lig'in yayın ihalesindeki sorun nihayet çözüldü
5
Okan Buruk o ismin üstünü çizdi: Galatasaray'da ayrılık
6
Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilme nedeni belli oldu
7
2 Mart 2024 Cumartesi günü futbol maçları! Bugün hangi ligde kimin maçı var, hangi kanalda saat kaçta?

81 ildeki emekliler bu hizmetten bedava yararlanacak! Paraları ceplerinde kalacak

ŞOK'ta Ramazan heyecanı başladı! O ürünler 5 Mart'a kadar 22.50 TL'ye satışta

Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor

Vücudunuz tehdit altında olabilir! O kıyafetlerin satışına flaş yasak

Belgesiyle gelen işi kapacak! O kuruma özel güvenlik alımı yapılacağı duyuruldu

Kahvaltıların sultanı olacak zeytinli peynirli kek tarifi! Üstelik yapması çok basit

Cebinde 10 bin TL'si olan yurt dışına çıkabilecek! Az parayla yurt dışında gidilecek şehirler

Şartı sağlayan yaşlılara ayda 11.112 TL maaş bağlanıyor! Onlar da ücretsiz olacak

En az 10.000 TL maaş alan emekliye iyi haber! Maaşları yukarı taşıyacak flaş adım

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler