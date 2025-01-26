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Sedat Tümkaya Mısır'da Bronz Madalya Kazandı

Sedat Tümkaya, Mısır'daki Para Badminton Turnuvası'nda çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:24
Sedat Tümkaya Mısır'da Bronz Madalya Kazandı

Para Badmintoncu Sedat Tümkaya Mısır'da Bronz Madalya Aldı

Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Sedat Tümkaya, çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sedat Tümkaya, başkent Kahire'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Azerbaycanlı partneri İbrahim Aliyev ile birlikte yarı finale yükseldi.

Sedat ve İbrahim Aliyev, yarı finalde Hindistan'dan Deep Ranjan Bisoyee-Dev Rathi ikilisi ile karşılaştı. İkili, bu mücadeleyi 2-0 (21-12, 21-14) kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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