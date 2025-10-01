Sehernaz Çidal: 'Bu sezon hedefimiz kupa, FIBA'da son 8'e kalmak'

Sehernaz Çidal, Galatasaray Çağdaş Faktoring'in bu sezon önceliğinin kupa olduğunu ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kalıcı olup son 8'e kalmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:06
Sehernaz Çidal: 'Bu sezon hedefimiz kupa, FIBA'da son 8'e kalmak'

Sehernaz Çidal: 'Bu sezon hedefimiz kupa, FIBA'da son 8'e kalmak'

CAN ÖCAL - Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sehernaz Çidal, bu sezonki hedeflerinin açık olduğunu söyledi: 'Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu.'

Sezona hazırlık ve takıma katılım

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonuna 5 Ekim Pazar günü yapılacak OGM Ormanspor maçıyla başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda Sehernaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Takıma yeni katıldığını belirten 30 yaşındaki oyuncu, 'Burada gerçekten güzel bir ortam var. Ben de takıma yeni dahil oldum. Yabancı ve yerli oyuncuların çok güzel bir kimyası olduğunu gördüm. Uyum içerisinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben de transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Büyük bir camiaya geldim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak heyecan verici. Bu büyük taraftarın önünde oynayacağım için heyecanlıyım.' dedi.

Takım uyumu ve hazırlık süreci

Yeni transferlerle ilgili, 'Hala birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kimyayı ve uyumu yakalamak istiyoruz. Herkes iyi niyetli ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gayet pozitif bir ruh halindeyiz. Birçok oyuncu takıma dahil oldu. Elinden geleni yapmaya çalışan oyunculara sahip bir kadro olduk.' değerlendirmesinde bulundu. Sezona güçlü başlamak için özel bir yapı oluşturduklarını söyleyen Sehernaz, hazırlık dönemi ve antrenmanlara dair şu ifadeleri kullandı: 'Heyecanlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Ayrıca bu dönem, bizim için çok yoğun geçti. Genel olarak pozitif bir şekilde hazırlık sürecini geçirdik. Çalışmanın karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Başantrenörümüz Ekrem Memnun'un bizim üstümüzde uyguladığı yöntemleri sahaya yansıtmak önemliydi. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık ama başantrenörümüz Ekrem Memnun'un beğenisini kazanmışızdır. Takımım adına ben öyle hissediyorum. Umarım bu sezon güzel işler başarırız.'

Hedefler: Kupa ve Avrupa'da kalıcılık

Milli oyuncu, hedeflerini net biçimde açıkladı: 'Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu. Güçlü oyunculardan oluşuyoruz. Umarım güzel şeyler başarırız.' Sehernaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi hedefleri hakkında ise, 'FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz bu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmak istiyoruz. Umarım o kupaya ortak olabiliriz. Ayrıca sonraki senelerde de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj

Son olarak taraftara seslenen Sehernaz, 'Ben, bu camiada yeniyim. Gerçekten taraftar konusunda da heyecanlıyım. Umarım taraftarlar, her maç bizi desteklemeye devam eder.' diyerek destek çağrısını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Nova Basketbol: Antrenörler Pembe Ceketle Meme Kanseri Farkındalığına Destek
2
Samsunspor 13. Kez Avrupa Sahnesinde: Konferans Ligi’nde Legia Varşova Deplasmanı
3
Bolu'da 15 Yaş Altı Grekoromen Güreşçileri Balkan Şampiyonası'na Hazır
4
Galatasaray 120 Yaşında: Tarihçe, Şampiyonluklar ve Kulüp Verileri
5
Fenerbahçe Avrupa'da 292. maçına çıkıyor — Nice maçı öncesi istatistikler
6
Sehernaz Çidal: 'Bu sezon hedefimiz kupa, FIBA'da son 8'e kalmak'
7
Defne Kurt Singapur'da 5 Altınla Türk Spor Tarihine Geçti

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam