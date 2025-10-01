Sehernaz Çidal: 'Bu sezon hedefimiz kupa, FIBA'da son 8'e kalmak'

CAN ÖCAL - Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sehernaz Çidal, bu sezonki hedeflerinin açık olduğunu söyledi: 'Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu.'

Sezona hazırlık ve takıma katılım

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonuna 5 Ekim Pazar günü yapılacak OGM Ormanspor maçıyla başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda Sehernaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Takıma yeni katıldığını belirten 30 yaşındaki oyuncu, 'Burada gerçekten güzel bir ortam var. Ben de takıma yeni dahil oldum. Yabancı ve yerli oyuncuların çok güzel bir kimyası olduğunu gördüm. Uyum içerisinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben de transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Büyük bir camiaya geldim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak heyecan verici. Bu büyük taraftarın önünde oynayacağım için heyecanlıyım.' dedi.

Takım uyumu ve hazırlık süreci

Yeni transferlerle ilgili, 'Hala birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kimyayı ve uyumu yakalamak istiyoruz. Herkes iyi niyetli ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gayet pozitif bir ruh halindeyiz. Birçok oyuncu takıma dahil oldu. Elinden geleni yapmaya çalışan oyunculara sahip bir kadro olduk.' değerlendirmesinde bulundu. Sezona güçlü başlamak için özel bir yapı oluşturduklarını söyleyen Sehernaz, hazırlık dönemi ve antrenmanlara dair şu ifadeleri kullandı: 'Heyecanlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Ayrıca bu dönem, bizim için çok yoğun geçti. Genel olarak pozitif bir şekilde hazırlık sürecini geçirdik. Çalışmanın karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Başantrenörümüz Ekrem Memnun'un bizim üstümüzde uyguladığı yöntemleri sahaya yansıtmak önemliydi. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık ama başantrenörümüz Ekrem Memnun'un beğenisini kazanmışızdır. Takımım adına ben öyle hissediyorum. Umarım bu sezon güzel işler başarırız.'

Hedefler: Kupa ve Avrupa'da kalıcılık

Milli oyuncu, hedeflerini net biçimde açıkladı: 'Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu. Güçlü oyunculardan oluşuyoruz. Umarım güzel şeyler başarırız.' Sehernaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi hedefleri hakkında ise, 'FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz bu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmak istiyoruz. Umarım o kupaya ortak olabiliriz. Ayrıca sonraki senelerde de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Taraftara mesaj

Son olarak taraftara seslenen Sehernaz, 'Ben, bu camiada yeniyim. Gerçekten taraftar konusunda da heyecanlıyım. Umarım taraftarlar, her maç bizi desteklemeye devam eder.' diyerek destek çağrısını yineledi.