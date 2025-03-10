Selçuk İnan: 'Beşiktaş'a Karşı Üst Düzey Oynadık'

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:22
Selçuk İnan: 'Beşiktaş'a Karşı Üst Düzey Oynadık'

Gaziantep FK'dan Beşiktaş'a Şok Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik etti ve maçta uyguladıkları stratejiyi açıkladı.

Oyun Planında Değişiklik

İnan, Beşiktaş'ın son haftalarda formu yükselen bir ekip olduğunu belirtti ve "Beşiktaş son haftalarda formu yükselen bir takımdı. Üçüncü bölgede etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık." dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Final paslarını daha iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Oyuncularımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışıyor."

Farklı Bir Oyun Anlayışı

Karşılaşma sonrası mutluluğunu ifade eden İnan, "Bugün biraz farklı oyun anlayışı benimsedik. Orta sahada adam adama oynamak özel isteğimizdi. Oyuncularımıza daha fazla sorumluluk vermek istedim." dedi. İnan, Beşiktaş'ın savunma geçişlerinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve oyun planının başarılı olduğunu düşündüğünü vurguladı.

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