Selçuk İnan: 'Hayatımda Hiç Bahis Oynamadım' — Kocaelispor'un Ara Transfer Planı

Selçuk İnan'dan Kocaelispor değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, gözünü salı günü oynanacak kupa maçına çevirdi. Yeşil-siyahlılar, bir günlük iznin ardından Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, ligin ilk yarısını, transfer gündemini ve kupa hedeflerini değerlendirdi.

Kupa maçı ve kadro planı

İnan, kupada grup aşamasına ev sahibi avantajıyla başlayacaklarını belirterek, 'İnşallah kupaya galibiyetle başlamak istiyoruz' dedi. Kadro seçimiyle ilgili olarak ise, 'Tüm oyuncularımızı değerlendireceğiz. Tabii ki çok yorgun olan oyuncularımız var. Onları riske etmemek adına dinlendireceğiz... En sağlam olan kimse, en güçlü takım kimse onlarla sahaya çıkacağız. Bu maçı önemsiyoruz. Gerçekten de kupada hedefimiz var' ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmeleri ve yabancı oyuncu politikası

Teknik adam transfer sürecine dair, 'İzlediğimiz oyuncular var. Tarkan gidecek. Ahmet belirsiz. Can da ikinci yarının transferi olacak' değerlendirmesinde bulundu. Yönetimle yapılan görüşmeler hakkında İnan, rapor yerine ilk görüşmenin gerçekleştirildiğini, 14 yabancı oyuncuları olduğunu ve öncelikle mevcut oyuncuların durumunun netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İnan, devre arası transferlerin sezon başına göre çok daha zor olduğunu söyleyerek, '2-3 transfer yapabilirsek ki bizim için başarıdır' dedi ve 5 transfer isteyip yapamayabileceklerini belirtti.

Bahis iddiaları

Bu konuda net konuşan İnan, ' Hayatımda hiç bahis oynamadım. Hayatımda hiç öyle bir şeyim hiç olmadı. Ekibimle de bu konuda hiç konuşma yapmadım' ifadelerini kullandı. Transfer görüşmeleri sırasında oyuncuların 'Türkiye'de bahis olayları var ve biz Türkiye'ye gelmek istemiyoruz' şeklinde bir söylemi henüz duymadıklarını belirtti ve böyle bir durumla karşılaşması halinde basınla paylaşacağını söyledi.

Yerli oyuncular: Tarkan, Ahmet ve Can

Yerli oyuncu havuzunda ayrılıkların olabileceğini kaydeden İnan, Tarkan ile yolların büyük ihtimal ayrılacağını dile getirdi: 'Tarkan (Serbest) büyük ihtimal bir daha bizimle olmayacak.' Ahmet Sağat'ın durumu ise henüz net değil. Can Keleş için ise İnan, yaşadığı ufak problem nedeniyle özel ilgileneceklerini, Can'ı takım için 'ikinci yarının transferi' gibi gördüğünü belirtti.

Devre arası kamp programı

İnan, devre arası kampıyla ilgili olarak şunları aktardı: 'Ayın 30'unda toplanacağız ve 4 Ocak'ta Antalya kampımız başlayacak. 5 gün buradayız. İyi bir kamp programı yaptık.'

Mali durum ve Vukovic ödemesi

Eski futbolcu Josip Vukovic'e yapılması gereken ödemenin transferlere engel olup olmayacağına dair İnan, başkan ve kulüp çevresindeki destek sayesinde sorunun çözüleceği kanaatinde olduğunu söyledi: 'Başkan ile hep görüşüyoruz... Bir şekilde sorunları çözmeye çalışıyor. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Mutlaka çözülecektir.' Ayrıca şehrin önde gelen isimleri ve belediye başkanının kulübe destek verdiğini belirtti.

İnan, genel olarak oyuncularından memnun olduğunu, sakatlıklardan dolayı devre arasında daha temkinli olacaklarını ve hedeflerinin ikinci yarıda daha az sakatlık yaşamak olduğunu ifade etti.

