Selendi Belediyespor Şampiyonluğa Bir Adım: Adalaspor Maçı Belirleyici

Selendi Belediyespor, 8'de 8 yaparak namağlup liderliğini sürdürüyor. Haftaya Adalaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:00
Selendi Belediyespor Şampiyonluğa Bir Adım: Adalaspor Maçı Belirleyici

Selendi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

Selendi Belediyespor, 1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Selendi temsilcisi, 8’de 8 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Maç Detayları

Alaşehir’de oynanan Salihli Yıldırımspor karşılaşmasında hakem üçlüsü Abdullah Türkan, Sadık Arıkan ve Serdal Kara olarak görev yaptı.

Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda Selendili taraftar tribünden takip etti.

Selendi Belediyespor’un gollerini 2. dakikada Yağız Berk, 18. dakikada Gökay, 40. dakikada Salih ve 90. dakikada Emre Gülmez kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Selendi cephesinde büyük sevinç yaşanırken, futbolcular şampiyonluk şarkıları söyledi.

Gelecek Maç ve Hedef

Selendi Belediyespor, önümüzdeki hafta sahasında Adalaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı kazanması halinde Selendi ekibi, son haftaya şampiyonluğunu ilan ederek çıkacak.

Müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Selendi Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk için son 90 dakikamız kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta Adalaspor maçını da kazanarak şampiyon olacağız. Hak ettiğimiz Süper Amatör Küme’ye bir sezonun ardından geri döneceğiz. Tüm taraftarlarımızı hafta sonu stadımıza davet ediyor, bu coşkuyu birlikte yaşamaya çağırıyoruz"

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜREN SELENDİ BELEDİYESPOR...

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜREN SELENDİ BELEDİYESPOR, DEPLASMANDA SALİHLİ YILDIRIMSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEREK ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU. SELENDİ EKİBİ, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYNAYACAĞI ADALASPOR MAÇINI KAZANMASI HALİNDE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK.

MANİSA 1. AMATÖR LİG ALAŞEHİR GRUBU’NDA NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜREN SELENDİ BELEDİYESPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
2
Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
3
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK: Ligde 4. beraberlik
4
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu
7
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları