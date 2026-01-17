Selendi Belediyespor Şampiyonluğa Bir Adım: Adalaspor Maçı Belirleyici

Selendi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

Selendi Belediyespor, 1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Selendi temsilcisi, 8’de 8 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Maç Detayları

Alaşehir’de oynanan Salihli Yıldırımspor karşılaşmasında hakem üçlüsü Abdullah Türkan, Sadık Arıkan ve Serdal Kara olarak görev yaptı.

Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda Selendili taraftar tribünden takip etti.

Selendi Belediyespor’un gollerini 2. dakikada Yağız Berk, 18. dakikada Gökay, 40. dakikada Salih ve 90. dakikada Emre Gülmez kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Selendi cephesinde büyük sevinç yaşanırken, futbolcular şampiyonluk şarkıları söyledi.

Gelecek Maç ve Hedef

Selendi Belediyespor, önümüzdeki hafta sahasında Adalaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı kazanması halinde Selendi ekibi, son haftaya şampiyonluğunu ilan ederek çıkacak.

Müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulunan Selendi Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk için son 90 dakikamız kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta Adalaspor maçını da kazanarak şampiyon olacağız. Hak ettiğimiz Süper Amatör Küme’ye bir sezonun ardından geri döneceğiz. Tüm taraftarlarımızı hafta sonu stadımıza davet ediyor, bu coşkuyu birlikte yaşamaya çağırıyoruz"

