Datça 20. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlik ve katılım

Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Kumluk Plajı'nda yoğun katılımla tamamlandı. Türkiye dahil 12 ülkeden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, yüzücüler kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attı.

Toplamda yaklaşık 550 sporcu yarışmaya katıldı ve sporcular bin 500 ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele etti.

Ödül töreni ve kazananlar

Gün boyu süren yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Tören, Datça Yat Limanı'nda gerçekleşti ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı ile protokol üyeleri sporculara ödüllerini takdim etti.

Törende ilk olarak Manş Denizi’ni geçerek Türkiye’yi başarıyla temsil eden Yasemin Altıntaş ve Melisa Uluarslan ödüllendirildi. Ardından, Amerika’da bulunan Manhattan Adası’nın etrafını 21 Eylül 2025 tarihinde botla dolaşan Ece Demir ödül aldı. Son olarak dereceye giren yarışmacılara yaş gruplarına göre ödülleri verildi.

Kaymakam Atıcı'nın mesajı

Ödül töreninde konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: "Öncelikle emeği geçen herkese ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün sabah startı verdikten sonra, Doğu’da, Güneydoğu’da görev yapan kaymakam arkadaşlarım mesaj attılar. ’Biz burada karlar mücadele ederken, sizler denize giriyorsunuz’ diye. Hepinize teşekkür ediyorum. 21. maratonumuza da yine bekliyoruz sizleri. İki yıl önce buraya geldiğimde 200-300 olan yarışmacı sayısı, bugün 500’ün üzerine çıktı. Her sene kalanarak büyüyoruz. Bugün bir ödül töreni yapılacak ama bugün denize giren herkes ödüle layıktır".

