Trendyol Süper Lig: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray-Gaziantep FK ilk yarı RAMS Park'ta 0-0 berabere tamamlandı; önemli pozisyonlar ve kurtarışlar izlendi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:26
İlk yarı: golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. İlk yarı, iki takımın da gol bulamadığı, dengeli ve tempolu bir oyunla 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakika: Sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Barış’ın pasında Yunus’un vuruşu az farkla üstten auta gitti.

21. dakika: Barış Alper’in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında buluşan Lemina’nın gelişine vuruşu uzak direk dibinden auta çıktı.

29. dakika: Maxim’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kale alanı önünde Mujakic’in kafa şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. Devam eden pozisyonda tekrar topla buluşan Maxim, ortaladı; Sangare’nin uzak köşeye yaptığı kafa vuruşu yine Uğurcan’da kaldı.

Stat ve hakemler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Kadrolar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Kazımcan Karataş, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci

