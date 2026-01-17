Datça'da 20. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda Kuraklık Mesajı

Datça'da 20. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda yaklaşık 550 sporcu, 12 ülkeden katılımla 1.500 ve 5.000 m parkurlarda kuraklığa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:13
Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 20. kez düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Kumluk Plajı'nda başladı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Katılım ve parkurlar

Maratona Türkiye dahil 12 ülkeden yaklaşık 550 sporcu katıldı. Yarışlar 1.500 ve 5.000 metre parkurlarda yapıldı; yüzücüler bu yıl kuraklığa dikkat çekmek amacıyla kulaç attı.

Dereceler

Bin 500 metrelik kısa parkuru kadınlar kategorisinde Eda Savcıgil, erkekler kategorisinde Emre Öztürk birinci tamamladı. 5 bin metrelik uzun parkurda kadınlarda Sıla Pazen, erkeklerde ise Mark Shrom ilk sırada yer aldı.

Organizasyon ve değerlendirme

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, tüm sporculara başarı dileyerek şu ifadeleri kullandı: "O kadar güzel bir ülkemiz var ki, Doğu da karla mücadele en Batı da burada 20.’sini düzenlediğimiz Kış Yüzme Maratonu’muzu yapıyoruz. Gerçekten her sene katlanarak gidiyor. Bu süreçte en başta siz sporcularımıza, hakemlerimize, komitemize, bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Her sene katlanarak artan bu sporcu sayımızda da inşallah binlere ulaşacağız. Uluslararası hale geldi. Daha da iyi olması için elimizen geleni yapacağız. İnşallah kazasız, belasız yarışlar olur. Gelmişken Datça’nın güzel koylarını da gezmeyi ihmal etmeyin"

Gün boyu sürecek yarışların ardından dereceye giren sporculara akşam düzenlenecek törenle madalyaları takdim edilecek.

