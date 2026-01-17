Galatasaray’da 2 değişiklik: Okan Buruk’tan Uğurcan ve İlkay sürprizi

Galatasaray’da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısına çıkan 11’e göre Gaziantep FK maçında iki isim değişikliğine gitti. Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan mücadelede Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynanan yoğun tempoya bağlı rotasyonun ardından Süper Kupa kadrosuna göre rotasyona yöneldi.

Deneyimli teknik adam, Günay Güvenç ve Lucas Torreira yerine kalede Uğurcan Çakır ile orta sahada İlkay Gündoğan'a görev verdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçına önemli eksiklerle çıktı. Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, ülkeleriyle Afrika Uluslar Kupasında yer alırken; Lucas Torreira sarı kart cezası, Gabriel Sara ve Arda Ünyay ise sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadı. Tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın 11’i

Sarı-kırmızılılar maça şu 11 ile başladılar: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün ve Kazımcan Karataş bekledi.

Skorbord çalışmaları tamamlandı

Galatasaray’da stadyum yenileme çalışmaları devam ediyor. İlk olarak güney tribünündeki skorbord yenilenmiş, ardından kuzey tribünü tarafındaki skorbord da modernize edilerek büyütülmüş durumda. Kulüp, bu alanlara reklam alarak ekstra gelir elde etmeyi hedefliyor.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada, İstanbul’daki soğuk havaya rağmen Galatasaray taraftarları tribünleri doldurdu ve yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları destekledi. Ayrıca karşılaşma öncesinde yüzme branşının farklı kategorilerinde başarı gösteren sporcular da tribünleri selamladı.

