Selin Hürmeriç Atina'da Dünya 2.'si: Gümüş Madalya

Selin Hürmeriç, Atina'daki Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar solo finalinde 379.4196 puanla gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:39
Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'na katılan milli yüzücü Selin Hürmeriç, kadınlar solo kategorisinde önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Selin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyondaki kadınlar solo finalinde 379.4196 puan alarak dünya gençler 2'ncisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Bu derece, genç artistik yüzücünün uluslararası arenadaki yükselişini teyit eder nitelikte.

