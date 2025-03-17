Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu Oldu!

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenen şampiyonada iki Türk bilardo efsanesi finalde birbirlerini zorladı. Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1 gibi net bir skorla geçerek, PBA dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Özellikle iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında büyük bir yankı oluşturdu. Bu zafer, Türk bilardosunun uluslararası alandaki güçlenmesini bir kez daha gözler önüne serdi.