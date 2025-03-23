Semt77 Yalovaspor, Karşıyaka'yı 78-75 Geçti!

Semt77 Yalovaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 78-75 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:34
Semt77 Yalovaspor, Karşıyaka'yı 78-75 Geçti!

Semt77 Yalovaspor'dan Kritik Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmada, Semt77 Yalovaspor, sahasında Karşıyaka ile karşılaştı.

Yalovaspor, taraftarının önünde oynadığı bu önemli maçta, zorlu mücadeleyi 78-75 skorla kazanarak puanını artırdı.

Bu galibiyet, Semt77 Yalovaspor’un ligdeki başarısını pekiştirirken, Karşıyaka için ise zorlu bir dönem başlıyor. Takımların son durumu ve gelecek maçları ise basketbolseverler tarafından merakla takip edilecek.

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