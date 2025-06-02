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Şenay Güner, Fransa'daki Satellite Turnuvası'nda İki Madalya Kazandı

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'daki Satellite Turnuvası'nda iki ayrı kategoride madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:38
Şenay Güner, Fransa'daki Satellite Turnuvası'nda İki Madalya Kazandı

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'nın Orange kasabasında düzenlenen Satellite Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonada iki madalya kazanan Güner, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Aynı zamanda tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3. olarak turnuvayı tamamlayan Şenay Güner, elde ettiği bu başarı ile milli takıma olan katkısını bir kez daha göstermiş oldu. Güner'in çifte madalya kazanması, Türkiye için önemli bir gurur kaynağı oldu.

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya...

Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

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