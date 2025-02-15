Şenol Güneş: 'Basit top kayıpları mağlubiyetimizin sebebi'

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maçta basit top kayıplarının etkili olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:05
Şenol Güneş: 'Basit top kayıpları mağlubiyetimizin sebebi'

Şenol Güneş Maçın Ardından Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, basit top kayıplarının yenilginin temel sebebi olduğunu dile getirdi.

Maç Analizi

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı; istekle sahaya çıktık ancak oyun başında Beşiktaş daha etkiliydi. Sonrasında oyunda kontrol bizdeydi. Ancak ikinci yarıya kötü başladık. İki yarıda yaşanan top kayıpları, rakibe avantaj sağladı. Yediğimiz ilk gol boşluk bıraktığımız bir pozisyonda gerçekleşti." dedi.

Yeni Transferler Hakkında

Kadroya yeni katılan isimlerin değerli olduğunu vurgulayan Güneş, "Yeni transferlerin hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. Eldeki oyuncularımızın da kalitesi yüksek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oyun stilimizin onların gerisinde olduğunu düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Deplasman Mağlubiyetleri Üzerine

Deplasmanda alınan mağlubiyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Takım oturtmaya çalışıyoruz. Kazanabileceğimiz maçlarda bireysel hataların sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz. Üst üste mağlubiyetler aldığımızda oyunumuzu geliştirmek zorluklar doğuruyor," şeklinde konuştu.

Hakem Eğitimi Üzerine

Genç hakemlerin eğitim sürecini ele alan Güneş, "Hakemler eğitim sürecindeler ve zamanla sistemi öğrenecekler. Hakem hatalarının yaşanmaması için eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor" dedi.

Transfer ve Ekonomik Denge

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer harcamalarına değinen Güneş, "Bizim bütçemiz bu harcamaları karşılamıyor. Türk futbolunda son dönemde büyük paralar harcanıyor. Biz de transfer yapıyoruz, ancak bu harcamaların karşılığını bulmak her zaman kolay olmuyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

Güneş, Trabzonspor'un yarışta kalabilmesi için bütçelerini iyi ayarlamaları gerektiğini belirterek, "Takım oluşturma konusunda ilerleme kaydettiğimizin altını çizerek, sabırlı olmanın önemine vurgu yaptım," diyerek sözlerini tamamladı.

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