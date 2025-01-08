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Şenol Güneş: "Kazanmak İçin Sahaya Çıktık ve Kazandık"

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek kazandıkları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:47
Şenol Güneş: "Kazanmak İçin Sahaya Çıktık ve Kazandık"

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor Maçının Ardından

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenmesi sonrasında, teknik direktör Şenol Güneş, takımının sahaya kazanmak için çıktığını ve bu hedefine ulaştığını vurguladı.

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Basın toplantısında konuşan Güneş, yeni maç formatına dikkat çekerek, "Bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Üç tane maçımız var. İlk maçımızı yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık." dedi.

Güneş, oyuna iyi başladıklarını belirterek özellikle ilk 15 dakikada çok iyi performans sergilediklerini kaydetti. "Topu iyi kullandık, hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra rakip, ikinci bölgede top kayıpları sonrası geçiş oynamaya çalışıyordu, bunda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik." diyerek takımın durumu hakkında bilgi verdi.

İkinci yarıda da iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Güneş, "Bu sefer goller bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığınızda üstün taraftık." şeklinde konuştu.

Oyun Kontrolü ve Öneriler

Güneş, top kayıplarının oyun kontrolünün kaybolmasına yol açtığını belirterek, "Topu çevirerek oynamak gerekirken rakip 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı, rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bizim bu eksiklerimiz var ve bunu aşmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Son olarak, transfer çalışmalarına değinen Güneş, "Devre arasında alacağımız oyuncular da direkt oyuncular olacak. Yani direkt oynaması için alıyoruz. Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun daha iyi oynaması için oyuncu yeteneği kadar oyun aklının da katılması gerekir. Oyun aklı çok önemli. Oyunu oynarken oyunu yönetmek de bu noktada büyük önem taşıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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