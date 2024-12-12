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Şenol Güneş, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımını Ziyaret Etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç takımla bir araya gelerek başarılarını kutladı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:26
Şenol Güneş, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımını Ziyaret Etti!

Şenol Güneş'ten 19 Yaş Altı Takımına Destek Ziyareti

Trabzonspor'un deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 yaş altı takımını ziyaret ederek oyuncularla buluştu. Ziyaret, UEFA Gençlik Ligi 3. turunda oynanan ve 2-2 sona eren ilk maçın ardından, Trabzonspor'un Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 6-1'lik bir skorla mağlup etmesi sonucunda gerçekleşti.

Güneş, genç ekibin antrenmanını izleyerek futbolcularla bir araya geldi ve gösterdikleri başarılı performanstan dolayı onları tebrik etti. Ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, bir sonraki turda da başarılar diledi.

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