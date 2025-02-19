Şenol Güneş, Trabzonspor'un Genlerinde Pes Etmek Yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın hedeflerini ve inancını basın toplantısında dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:06
Şenol Güneş, Trabzonspor'un Genlerinde Pes Etmek Yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Teslim olmak, pes etmek bu takımın genlerinde yoktur" dedi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında, Trabzonspor'un ünlü teknik adamı, takımındaki yeni yapılanma ve mücadele azmini vurguladı. Zor bir dönemden geçtiklerini belirten Güneş, "Sevdası büyük olanın imtihanının da büyük olduğunu" söyledi.

Güneş, "Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi, inanarak, cesaretle yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin de kulübümüzün de camianın da itibarını temsil ediyoruz" ifadesini kullanarak, olumsuz dedikodulara karşı dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Ayrıca, buna bağlı olarak çevresinde bir algı oluşumunun söz konusu olduğunu belirtti.

Yeni Yapılanma ile Hedef Avrupa Kupaları

Güneş, takımın yeni yapılanması ile ilgili olarak, "Sezon başında 13 oyuncu almıştık, şimdi de 4 tane aldık. Yeni yapılanan kadroyla el ele vererek, çok çalışarak başarılı olacağız" diye konuştu. Ayrıca, takımın yanında her zaman olan taraftarların beklediği sonuçları her zaman alamadıklarına da değindi.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın desteğine dikkat çeken Güneş, "Bu kadroyu yeniden oluşturup yarıştıracak, başarılı olacak takım haline getirmekten başka eksiğimiz yok" dedi. Güneş, Trabzonspor'un asıl hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti.

Sonuçların Tartışılması Normal

Takımın zor dönemini geçeceğine inanan teknik adam, "Sonuç alınmadığı zaman da tartışmanın olmasını normal karşılıyorum. Çünkü beklenen sonuç Trabzonspor'un her takımı her yerde yenebilmesidir" dedi. Güneş, deplasman fobisinin oluştuğunu ve takımın sıkça zorluk çektiğini belirtti.

Eleştirilerin geldiği konulara da değinen Güneş, "Attığımız gole sevinemediğimle ilgili sorulacak ama ben açıklama yapayım. Ben bir hocayım, 20 sene oyunculuk yaptım, 38 sene antrenörlük yaptım" ifadeleriyle kamuoyunun algısına yanıt verdi.

Maçta Küfür ve Tahriklere Dikkat

Bir takım tartışmalara neden olan küfür ve tahrik konusuna da dikkat çeken Güneş, "Bir yerde çalışmış olmam, onun yanlış yapmasını görmezlikten gelmek doğru değil" açıklamasında bulundu. Beşiktaş camiasından gelen eleştirilere de değinen Güneş, taraftar davranışlarının ahlak değerleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Banza ve Enis Destan'ın Geleceği

Simon Banza'nın durumuna ilişkin soruya Güneş, "Banza ile ilgili şu anda zor. Bizim bütçemizi aşan bir durumda" yanıtını verdi. Ayrıca, Enis Destan ile ilgili bir transfer teklifi aldıklarına dair bilgisi olmadığını belirtti.

Sakat oyuncular Draguş ve Nwakaeme'nin bu hafta takıma katılacağı müjdesini de paylaşan Güneş, takımın geleceği adına umut verici mesajlar verdi.

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