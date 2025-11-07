Bilecik U14 Gençler Ligi — Vitraspor 5’te 5 ile Lider

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 5’inci hafta tamamlandı. Vitraspor 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, haftada 21 gol kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:25
Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 5’inci hafta geride kaldı. Haftada oynanan 5 müsabakada toplam 21 gol kaydedildi. Ligin lideri Vitraspor, 5’te 5 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Haftanın öne çıkan sonuçları

Ligin lideri Vitraspor, kendi evinde ligin flaş ekiplerinden Bilecik Futbol Akademispor ile karşılaştı ve sahadan 5-1’lik skorla ayrıldı. Güneşspor, evinde ligde henüz puanı olmayan Söğütspor ile 1-1 berabere kalarak her iki takımın da ligde ilk puanını almasını sağladı.

1299 Bilecik Futbol Kulübü, kendi sahasında 1963 Başaksporu 6-0 yenerken; Osmanelispor ile 4 Eylülspor karşılaşması ligde golsüz biten tek maç oldu. Haftanın en farklı skorlu müsabakası Vezirhanspor - Bozüyükspor mücadelesi olarak kayda geçti.

Puan durumu ve dikkat çeken noktalar

Bu sonuçların ardından Vitraspor 15 puan ile liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Futbol Kulübü 13 puanla ikinci, Bilecik Futbol Akademispor ise 10 puanla lideri takip ediyor. Ligde Vezirhanspor henüz puanla tanışmadı.

6’ıncı haftanın programı

Ligin 6’ıncı haftasında Cumartesi günü Söğütspor - Vitraspor, 1963 Başakspor - Vezirhanspor, 4 Eylülspor - Güneşspor, Bozüyükspor - Osmanelispor müsabakaları oynanacak. Pazar günü saat 15:30'da Sentetik Sahada Bilecik derbisinde Bilecik Futbol Akademispor - 1299 Bilecik Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

