Serdal Adalı: Beşiktaş’ta 25 Ayrılık, 12 Transfer ve Yeni Vizyon

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Tüpraş Stadı'nda Konuştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın mevcut durumu ve transfer sürecine ilişkin geniş değerlendirmeler yaptı. Adalı, kulübün geçen sezonun borçları ve uzun süredir açık kalan dosyaları kapattıklarını, bu nedenle kadronun adeta sıfırdan kurulmak zorunda olduğunu belirtti.
Ayrılıklar ve yeni yapılanma
Adalı, hedeflere ulaştırmayacağını düşündükleri oyuncuların yerlerine kaliteli, hırslı ve aidiyet hissi taşıyan futbolcular getirmek zorunda olduklarını vurguladı. Bu doğrultuda sezon başında 25 oyuncuyla yollar ayrıldı, yerine kriterlere uyan 12 yeni oyuncu kadroya katıldı.
Oyuncu göndermelerdeki zorluklar
Bazı oyuncuların kulüpte konforlu yaşamları nedeniyle ayrılmak istemediklerini, bir kısmının ise performans sorunları yaşadığını söyleyen Adalı, altyapıdan yetişip kiralanan 5 oyuncu hariç olmak üzere tam 20 oyuncuyla yolların ayrıldığını ifade etti.
Masuaku, Jurasek ve Rıdvan
Masuaku için verilen teklifin oyuncunun beklentisinin çok altında kaldığını belirten Adalı, 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık yüksek ücret talebi nedeniyle yolların ayrıldığını aktardı. Masuaku'nun yerine 25 yaşındaki Jurasek kadroya katıldı; oyuncu için kulübe kiralama bedeli ödenmedi, zorunlu satın alma opsiyonu yok ve tercihimize bağlı bir opsiyon hakkı bulunuyor. Ayrıca kadroya Rıdvan takviyesi yapıldı.
Taylan transferi
Adalı, uzun süredir takip ettikleri Taylan için tekliflerini 4 milyon avrodan 6 milyon avroya çıkardıklarını ve transferi aynı gün bitirdiklerini söyledi. Taylan halen Almanya U21 takımı oyuncusu ve milli takım tarafından da yakından takip ediliyordu.
Abraham ve El Bilal Toure
Tammy Abraham ile sözleşmesinde 30 milyon avroluk çıkış maddesi bulunduğunu aktaran Adalı, Abraham ile kulüpte büyük başarılar hedeflediklerini söyledi. El Bilal Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı; oyuncu 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon avro olup, gerçekleşmesi halinde sonraki dönem için 40 milyon avro çıkış maddesi bulunuyor. Gedson için oyuncunun ayrılma isteğinin belirleyici olduğunu söyleyen Adalı, Benfica ile olan durumu çözmek için kalan yarı bonservisi 10 milyon avro karşılığında aldıklarını, ardından Spartak Moskova'ya 26 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro bonus karşılığında sattıklarını açıkladı. Ayrıca sonraki satıştan %10 pay alınacak. Adalı, bunun Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı olduğunu belirtti. Orkun Kökçü transferinin taraftar beklentisini yükselttiğini vurgulayan Adalı, yaz ortasındaki imza törenine 30 binden fazla Beşiktaşlının geldiğini hatırlattı. Transfer sonrası camiada beklentilerin artması ve sosyal medyada bazı olumsuz kampanyaların başladığını ifade etti. Orkun'un takıma büyük güç kattığını ve sembol isimlerden biri olacağını söyledi. Orta sahayı Wilfred Ndidi ile güçlendirdiklerini belirten Adalı, genç oyuncular Demir Ege ve Kartal Kayra'ya da güvenildiğini, her iki oyuncuyla da sezon dahil 3 yıl daha geçerli yeni sözleşmeler imzalandığını aktardı. Orta saha için bir oyuncu daha istenmiş olsa da çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi, devre arasında tekrar değerlendirilecek. Adalı, siyah-beyazlı takımdan ayrılan Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Onana, Kerem Atakan Kesgin, Bahtiyar, Chamberlain, Muci ve Joao Mario'nun bugüne kadarki toplam maliyetinin 85 milyon avro olduğunu; maaşlar hariç bunun yaklaşık 40 milyon avro olduğunu söyledi. Ayrıntılar arasında: Amir Hull City'ye 700 bin avro kiralandı, maaşını kulüp ödemeye devam edecek. Al Musrati için Hellas Verona ile 2 milyon avro kiralama bedeli ve 7 milyon avro satın alma opsiyonu anlaşıldı; kiralama süresince oyuncunun 2.6 milyon avroluk maaşının ödemesini kulüp üstleniyor. Onana için Genoa'dan 500 bin avro kiralama alındı, 1 milyon avro satın alma opsiyonu var; oyuncunun 1.5 milyon avroluk maaşı Beşiktaş tarafından ödeniyor. Joao Mario AEK'ya kiralanırken maaşının 1.7 milyonunu Beşiktaş ödemeye devam edecek. Muci Trabzonspor'a 1 milyon avro kiralama ve 8.5 milyon avro satın alma opsiyonu ile gitti; maaşını Trabzonspor üstlenecek. Bahtiyar Dinamo Moskova'ya 2.5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi; maaşının 1.5 milyon avrosu kurtarıldı. Denetleme kurulunun bulgularına göre Al Musrati ve Muçi için yapılacak bonservis ödemelerinin %60'ının temlik yöntemiyle yurtdışı finans kuruluşlarına devredildiği tespit edildi. Adalı bu durumun normal olmadığını, geçmiş yönetimin sözleşme maddelerini değiştirdiğini ve konunun savcılıkta olduğunu, gerekli takibi yapacaklarını vurguladı. Ara transferde scout gözüyle alınan Elan Ricardo ve Kenny Arroyo hakkında Adalı, Arroyo için bugüne kadar yaklaşık 1.75 milyon avro ödeme yapıldığını, bonservisinin bizim payımız için 8 milyon avro karşılığında yolların ayrıldığını, ilave 500 bin avro bonus ve sonraki satıştan %10 pay maddeleri olduğunu açıkladı. Böylece tutmayan bir transferde dahi 2 milyon avronun üzerinde kar elde edildiğini belirtti. Ricardo'nun ise kiralık gönderildiği ve sezon içinde durumunun değerlendirileceği ifade edildi. Kanat rotasyonunda birden fazla takviye gerektiğini aktaran Adalı, planlarda 5 farklı kanat oyuncusu olduğunu; önceliğin defans ve orta sahaya verilmesinden dolayı rotasyonda eklemeler gerektiğini söyledi. Kadroya Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva gibi isimler katıldı. Jota Silva transferi son anda iptal olmuş ama sezon sonu yetiştirildi. Sancho için finansal mutabakat sağlandığını fakat oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini söyleyen Adalı, bu nedenle transferin sonuçlanmadığını aktardı. Solskjaer ile yolların ayrılmasının gecikmiş bir karar olduğunu belirten Adalı, Norveçli teknik adamın sezon sonuna kadar alacağı maaşların karşılanarak yolların ayrıldığını söyledi. Sergen Yalçın'ın gelişinin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde atmosferin değiştiğini, oyuncuların moral ve güveninin arttığını aktardı. Ayrıca Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. Adalı, TFF, MHK ve PFDK'ye adalet ve standart çağrısı yaptı; her düdüğün her statta aynı kaliteyle çalınması gerektiğini vurguladı. Orkun Kökçü'nün RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart örneğini vererek VAR uygulamalarında tutarsızlıklar gördüklerini söyledi ve olası yanlış kararlar için savunmalarının hazır olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın mevcut dönemde UEFA ile bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Adalı, geçtiğimiz yılın limit üstü transferleri nedeniyle 900 bin avroluk ceza aldıklarını, şu anda içinde bulundukları dönemi kapsayan bir sorun bulunmadığını ifade etti. Adalı, taraftarlardan takıma destek olmalarını, pozitif atmosferi yaymalarını ve oyunculara güvenmelerini istedi. Transfer döneminde 25 oyuncuyla yolların ayrıldığını ve yerine 12 yeni transfer yapıldığını, gelenlerin yaş ortalamasının 25,5 olduğunu belirterek, yönetim olarak camiaya talep ettikleri 3 transfer döneminin gerekçesini hatırlattı. Artık işin sözünün teknik ekipte ve oyuncularda olduğunu belirten Adalı, oyuncuların uyum süreçlerinin tamamlanmasıyla takımın giderek daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını söyledi.
