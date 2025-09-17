Serdal Adalı: Beşiktaş’ta 25 Ayrılık, 12 Transfer ve Yeni Vizyon

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Tüpraş Stadı'nda Konuştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın mevcut durumu ve transfer sürecine ilişkin geniş değerlendirmeler yaptı. Adalı, kulübün geçen sezonun borçları ve uzun süredir açık kalan dosyaları kapattıklarını, bu nedenle kadronun adeta sıfırdan kurulmak zorunda olduğunu belirtti.

Ayrılıklar ve yeni yapılanma

Adalı, hedeflere ulaştırmayacağını düşündükleri oyuncuların yerlerine kaliteli, hırslı ve aidiyet hissi taşıyan futbolcular getirmek zorunda olduklarını vurguladı. Bu doğrultuda sezon başında 25 oyuncuyla yollar ayrıldı, yerine kriterlere uyan 12 yeni oyuncu kadroya katıldı.

Oyuncu göndermelerdeki zorluklar

Bazı oyuncuların kulüpte konforlu yaşamları nedeniyle ayrılmak istemediklerini, bir kısmının ise performans sorunları yaşadığını söyleyen Adalı, altyapıdan yetişip kiralanan 5 oyuncu hariç olmak üzere tam 20 oyuncuyla yolların ayrıldığını ifade etti.

Masuaku, Jurasek ve Rıdvan

Masuaku için verilen teklifin oyuncunun beklentisinin çok altında kaldığını belirten Adalı, 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık yüksek ücret talebi nedeniyle yolların ayrıldığını aktardı. Masuaku'nun yerine 25 yaşındaki Jurasek kadroya katıldı; oyuncu için kulübe kiralama bedeli ödenmedi, zorunlu satın alma opsiyonu yok ve tercihimize bağlı bir opsiyon hakkı bulunuyor. Ayrıca kadroya Rıdvan takviyesi yapıldı.

Taylan transferi

Adalı, uzun süredir takip ettikleri Taylan için tekliflerini 4 milyon avrodan 6 milyon avroya çıkardıklarını ve transferi aynı gün bitirdiklerini söyledi. Taylan halen Almanya U21 takımı oyuncusu ve milli takım tarafından da yakından takip ediliyordu.

Abraham ve El Bilal Toure