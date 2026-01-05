DOLAR
Serdal Adalı'dan Elazığ Medilines Hospital'a Teşekkür

Serdal Adalı, eşinin tedavi gördüğü Elazığ Medilines Hospital'a teşekkür etti; hastane mesajın çalışanlara motivasyon kaynağı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:47
Beşiktaş Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, eşinin Elazığ programında tedavi gördüğü Elazığ Medilines Hospital'a teşekkür mesajı gönderdi.

Elazığ Medilines Hospital ise Adalı'nın nazik teşekkürlerine karşılık vererek, başkanın mesajının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu duyurdu.

Medilines Hospital'ın açıklaması

Hastane yaptığı açıklamada, Serdal Adalı'ya hastaneye ve sağlık çalışanlarına duyduğu güven ile teşekkürleri nedeniyle şükranlarını iletti. Elazığ ziyaretleri sırasında sunulan sağlık hizmetlerinden memnuniyet duyulmasının Medilines Hospital ailesi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, hastanenin etik değerlere bağlı kalarak, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve hasta güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla hizmet verdiği; alanında uzman hekim kadrosu, deneyimli hemşireleri ve tüm sağlık personeliyle yalnızca tedavi odaklı değil, insanı merkeze alan, şefkatli ve güven veren bir sağlık hizmeti sunmayı ilke edindiği belirtildi.

Serdal Adalı'nın takdir dolu mesajının başta hekimler olmak üzere tüm çalışanlar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ve bunun doğru yolda ilerlediklerinin güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi. Medilines Hospital, Elazığ ve bölge halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefiyle aynı özveri ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

