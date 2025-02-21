Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı

Serebral palsili sporcu Canan Doğan, binicilikteki başarılarının ardından atletizmde de görkemli bir başlangıç yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:31
Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı

Serebral Palsili Sporcu Canan'ın Atletizm Yolculuğu

34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan, İstanbul'da düzenlenen "frame running" isimli üç tekerlekli bisiklet koşusu ile atletizme adım attı. Daha önce binicilikte gösterdiği başarılarla tanınan Canan, Mersin'de katıldığı "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları"nda da ilk yarışını başarı ile tamamladı.

Binicilikte Elde Ettiği Başarılar

Doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle serebral palsili olarak hayata gözlerini açan Canan, spor ve resim aşkı ile güçlü bir yaşam mücadelesi veriyor. Yalova'da yaşayan Canan, 2019 yılında tanıştığı binicilikte %99 engeline rağmen kayda değer bir ilerleme kaydetti. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen "para at terbiyesi" yarışmasında desteksiz bir şekilde at üzerinde durarak "tek para at terbiyecisi" unvanını kazandı.

Yeni Hedef: Atletizm

Binicilikte kazandığı başarıların ardından ailesinin teşvikiyle 6 ay önce Bağcılar Belediyesi Engelliler ve Gençlik Spor Kulübü çatısı altında üç tekerlekli bisiklet koşusuna başladı. Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden Canan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15-16 Şubat'ta düzenlenen Mersin'deki yarışta yer aldı ve bu önemli müsabakayı tamamlamayı başardı.

Ablasından Destek

Canan'ın ablası Gülşah Doğan, bu süreçte kardeşiyle birlikte olduğunu belirtirken, "Canan, bisiklet üzerindeyken kendini özgür hissediyor. Desteksiz koşabiliyor. Spor yapmayı çok seviyor" dedi. Uzun mesafeleri aşmaktan asla korkmadığını vurgulayan Gülşah Doğan, kardeşinin mücadelesiyle tüm engelli bireylere ilham vermek istediğini ifade etti.

Antrenörün Değerlendirmesi

Tekerlekli Sandalye Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, Canan'ın azimli bir sporcu olarak dikkat çektiğini belirtti. Yarışta tüm çizgilere dokunmadan başarıyla sona erdiğini kaydeden Cantay, "Canan, yarışın gözde sporcusu oldu. Milli takım sonuçlarını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan...

Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan (solda), üç tekerlekli bisiklet koşusuyla başladığı atletizmde ilk yarışını tamamlamayı başardı.

Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan...

Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan (solda), üç tekerlekli bisiklet koşusuyla başladığı atletizmde ilk yarışını tamamlamayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı
2
PFDK'dan 8 Süper Lig Kulübüne Para Cezası ve Emre Belözoğlu'na Men Cezası
3
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Runar'ı Ağırlıyor
4
Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off Hedefini Yeniden Belirliyor
5
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor
6
Dünya Superbike Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun Mücadelesi Avustralya'da Başlıyor
7
Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinin Cezaları: 9 Milyon Liranın Üzerinde Fatura

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!