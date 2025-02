Serebral Palsili Sporcu Canan Doğan, Atletizme Adım Attı

Serebral Palsili Sporcu Canan'ın Atletizm Yolculuğu

34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan, İstanbul'da düzenlenen "frame running" isimli üç tekerlekli bisiklet koşusu ile atletizme adım attı. Daha önce binicilikte gösterdiği başarılarla tanınan Canan, Mersin'de katıldığı "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları"nda da ilk yarışını başarı ile tamamladı.

Binicilikte Elde Ettiği Başarılar

Doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle serebral palsili olarak hayata gözlerini açan Canan, spor ve resim aşkı ile güçlü bir yaşam mücadelesi veriyor. Yalova'da yaşayan Canan, 2019 yılında tanıştığı binicilikte %99 engeline rağmen kayda değer bir ilerleme kaydetti. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen "para at terbiyesi" yarışmasında desteksiz bir şekilde at üzerinde durarak "tek para at terbiyecisi" unvanını kazandı.

Yeni Hedef: Atletizm

Binicilikte kazandığı başarıların ardından ailesinin teşvikiyle 6 ay önce Bağcılar Belediyesi Engelliler ve Gençlik Spor Kulübü çatısı altında üç tekerlekli bisiklet koşusuna başladı. Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden Canan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15-16 Şubat'ta düzenlenen Mersin'deki yarışta yer aldı ve bu önemli müsabakayı tamamlamayı başardı.

Ablasından Destek

Canan'ın ablası Gülşah Doğan, bu süreçte kardeşiyle birlikte olduğunu belirtirken, "Canan, bisiklet üzerindeyken kendini özgür hissediyor. Desteksiz koşabiliyor. Spor yapmayı çok seviyor" dedi. Uzun mesafeleri aşmaktan asla korkmadığını vurgulayan Gülşah Doğan, kardeşinin mücadelesiyle tüm engelli bireylere ilham vermek istediğini ifade etti.

Antrenörün Değerlendirmesi

Tekerlekli Sandalye Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, Canan'ın azimli bir sporcu olarak dikkat çektiğini belirtti. Yarışta tüm çizgilere dokunmadan başarıyla sona erdiğini kaydeden Cantay, "Canan, yarışın gözde sporcusu oldu. Milli takım sonuçlarını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Binicilikte "tek para at terbiyecisi" unvanı sahibi 34 yaşındaki serebral palsili sporcu Canan Doğan (solda), üç tekerlekli bisiklet koşusuyla başladığı atletizmde ilk yarışını tamamlamayı başardı.

