Sergen Yalçın: Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Mağlubiyetinde Beklentinin Çok Altında

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın ve camianın adına olumlu bir gece yaşanmadığını ifade etti.

Maç Sonrası Değerlendirme

Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hem bireysel olarak hem takım olarak beklentinin çok altında kaldık" dedi. Alanyaspor'u tebrik eden Yalçın, onların "bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiklerini" vurguladı ve "Yani hak ederek kazandılar" ifadesini kullandı.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması, birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz."

Hazırlık Süreci ve Süre İhtiyacı

Teknik adam, yapılacak çok işleri olduğunu ve bunun için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Önümüzde 15 günlük bir süreç var" dedi. Bu dönemde takıma katılacak ve ayrılacak oyuncularla yeni bir hazırlık sürecinin yaşanacağını, sonuçların zamanla görüleceğini aktardı.

Transfer ve Kadro Planı

Transfer beklentilerine ilişkin Yalçın, "2, 3 oyuncuyu takıma katmak istiyoruz ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor. Ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızdan ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Birileri gelecek mutlaka. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel Durum ve Oyun Problemleri

Takımın fiziksel durumunun istenilen seviyede olmadığını belirten Yalçın, "Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var. Oyunun belli bölümlerinde çok da hamle yapma şansımız yoktu" dedi. Maç öncesi forma nedeniyle merkez oyununu tercih ettiklerini, ancak "bazen planladığımız şeyler olmuyor" diyerek bugünkü performansı bunun örneği olarak nitelendirdi.

Hedefler ve Uyarılar

Yalçın, hızlı bir toparlanma gerektiğinin altını çizerek, "Büyük takımların erken havlu attığı zaman işlerin çok zor olduğunu" söyledi. Camianın hedefinin şampiyonluk olduğunu hatırlatan teknik direktör, hedeften kopmanın kontrolü zorlaştıracağını belirtti: "İlk hedefimiz bir an evvel toparlanıp Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. 15 gün sonra daha iyi bir takım olacak. Önümüzde daha iyi bir takım göreceksiniz. Bundan eminim." Ancak bugün itibarıyla içlerinde ciddi bir karamsarlık olduğunu da kabul etti.

Kadro Değişiklikleri ve Sonraki Adımlar

Son şans verilen oyunculara ilişkin soruya Yalçın, "Bir maçlık şanslara çok inanmıyorum" yanıtını verdi. Oyuncuların kontrat ve maliyetlerine değinerek transfer döneminin zorluklarına dikkat çekti ve "Mutlaka 3-4 tane çok ciddi oyuncu takviyesi yapmak zorundayız ve bunlar tartışmasız oynayacak oyuncular olmalı" dedi.

Cengiz Ünder ile ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak Yalçın, gelişmelerin anlık olduğunu hatırlattı. "Cuma günü ilk antrenmanına çıktığını kaydeden Yalçın, 'Yoğun bir 2-3 gün geçirdik. 2 günde 3-4 saat uyku uyuduk. Çok zor bir 3 gün geçirdik. Bundan sonra daha rahat olacağız.'" ifadelerini kullandı.

Yalçın, ilerleyen günlerde başkanla yapılacak toplantılarda bugünkü maç ve gelecek 2-3 maçı baz alarak kadroda değişiklikler düşüneceklerini söyledi ve transferlerle ilgili net kararların henüz alınmadığını belirtti.

Özetle, Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetini kabul ederek saha içi ve kadro problemlerini düzeltebilmek için önümüzdeki 15 günde ciddi çalışmalar ve transfer hamleleri planladığını vurguladı.