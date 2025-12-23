DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Beşiktaş Mağlubiyetiyle Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:06
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Beşiktaş Mağlubiyetiyle Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş mağlubiyetiyle başladı

Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü. 41. dakikada VAR incelemesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır kenara çağırıldı ve potansiyel penaltı için penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada skoru eşitledi.

İkinci yarıda gol yollarında zorlanan Fenerbahçe, maçın son anlarında, 90+1. dakikada kalesinde gol görerek mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Grup Süreci

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ’I KONUK EDEN FENERBAHÇE, SAHADAN 2-1 MAĞLUP AYRILARAK GRUP...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ’I KONUK EDEN FENERBAHÇE, SAHADAN 2-1 MAĞLUP AYRILARAK GRUP AŞAMASINA YENİLGİYLE BAŞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
2
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
3
Vaclav Cerny 2 golle Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 2-1 galibiyete taşıdı
4
Trendyol Süper Lig: 7 kulüp ve Kevin Rodrigues PFDK'ya sevk edildi
5
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'e 12. Kez Yenildi
6
Vaclav Cerny Beşiktaş formasıyla 5. gole ulaştı
7
Beşiktaş Kadıköy'de Bileği Bükülmüyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart