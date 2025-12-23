Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Beşiktaş Mağlubiyetiyle Başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na Beşiktaş mağlubiyetiyle başladı

Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada sarı-lacivertliler 33. dakikada 1-0 geriye düştü. 41. dakikada VAR incelemesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır kenara çağırıldı ve potansiyel penaltı için penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Marco Asensio, 43. dakikada skoru eşitledi.

İkinci yarıda gol yollarında zorlanan Fenerbahçe, maçın son anlarında, 90+1. dakikada kalesinde gol görerek mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Grup Süreci

Fenerbahçe, C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

